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Динамо начало завершающий этап подготовки ко второй части сезона

"Бело-синие" запланировали проведение трех спаррингов на тренировочном сборе.
Сегодня, 18:58
Динамо проводит тренировочный сбор в Турции / ФК Динамо Киев
Динамо проводит тренировочный сбор в Турции / ФК Динамо Киев

Динамо возобновило командные тренировки на сборах в Турции после трех дней отдыха, которые игрокам предоставил тренерский штаб после матча Лиги Европы с РФШ (1:0) в Гамбурге.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", некоторые футболисты использовали предоставленные выходные на отдых, другие - для восстановления после травм или лечения от выбившего из тренировочного режима нескольких игроков вируса.

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Во вторник вечером команда провела тренировку на поле, во время которой поработала над короткими передачами, удержанием мяч в квадратах, а завершила втягивающее занятие игрой в теннисбол.

Во время завершающей части зимних сборов в Турции Динамо запланировало проведение трех контрольных матчей. Соперниками "бело-синих" будут северомакедонская Шкендия (6 февраля), датский Эсбьерг (10 февраля) и румынская Чиксереда Меркуря Чук (11 февраля).

Ранее сообщалось, что Динамо пристроило Жерсона в очередную аренду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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