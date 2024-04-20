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Черноморец - Кривбасс: результат матча 20.04.24

Подопенчые Вернидуба провели очередную сильную игру.
Сегодня, 17:45
Черноморец - Кривбасс / upl.ua
Черноморец - Кривбасс / upl.ua

В субботу, 20 апреля, Черноморец принимал дома Кривбасс в рамках 25-го тура УПЛ.

Команды начали очень интенсивно, но первый момент остался за хозяевами, Авагимян почти закрутил в дальнюю девятку. На это Кривбасс ответил классным ударом Хомченовского, но Варакута справился.

К концу тайма команды заметно устали и темп игры упал, однако под самый свисток Авагимян все же разобрался в штрафной и открыл счет. А второй тайм стартовал несколько позднее из-за воздушной тревоги.

Как только был свисток на второй тайм, Лунев сразу сравнял счет, отлчино замкнув пас Хомченовского. После 20 минут плотной борьбы Кривбасс провел две классных атаки, вторая из которых завершилась голом Бандейры.

Кривбасс остается в гонке за верхние строчки, а Черноморец уже совсем близко подпустил к себе ЛНЗ.

Статистика матча Черноморец - Кривбасс 25-го тура УПЛ

Черноморец - Кривбасс 1:2
Голы: Брагару, 44 - Лунев, 47, Бандейра, 72

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 7 - 8
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 2 - 5
Фолы: 13 - 9

Черноморец: Варакута - Ермаков, Гучек (Иеде, 80), Салюк, Путря - Брагару, Васильев (Огиря, 50), Альваренга (О. Кузык, 80) - Штогрин, Авагимян, Бадибанга.

Кривбасс: Маханьков - Дибанго, Стецков, Сантини, Бандейра - Хомченовский, Бизимана - Соса (Микитишин, 46), Лунев (Твердохлеб, 76), Д. Кузык (Понедельник, 82) - Кожушко (Задерака, 46).

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