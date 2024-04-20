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Колос уверенно разобрался с Ворсклой, и почти догнал полтавчан в таблице

Гости идеально релизовали свои шансы.
Сегодня, 20:23
Ворскла - Колос / Getty Images
Ворскла - Колос / Getty Images

В субботу, 20 апреля, Ворскла принимала дома Колос в рамках 25-го утра УПЛ.

Первый тайм вышел совсем уж скучным, всего два неплохих момента в у Ворсклы, а все остальное время зрителям прихоидлось наблюдать за борьбой в центре поля.

Во втором тайме наконец был забит первый гол, Безбородько неожиданно удачным дальним ударом пробил Исенко. Полтавский клуб пошел в атаку, пытаясь отыграться, но никак не могла ничего придумать у ворот соперника.

Весь тайм игра была около штрафной гостей, однако гол создать не удавалось, а в концовке матча Колос поймал хозяев на контратаке и удвоил преимущество голом Велетеня.

Статистика матча Ворскла - Колос 25-го тура УПЛ

Ворскла - Колос 0:2
Голы: Безбородько, 53, Велетен, 87

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 4 - 4
Удары в створ: 1 - 2
Угловые: 9 - 3
Фолы: 10 - 7

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Корниенко, 69) - Нестеренко (Глущенко, 69), Мякушко, Челядин (Островский, 80) - Кане, Сиссоко - Ковталюк.

Колос: Фесюн - Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда - Милько, Демченко, Ореховский (Велетень, 82), Топалов, Ильин - Безбородько (Салабай, 75).

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