Металлист 1925 - Оболонь 1:1 результат и обзор матча УПЛ

В рамках 25-го тура чемпионата Украины Металлист 1925 принимал Оболонь.

На девятой минуте столичный клуб вышел вперед благодаря невероятному голу Руслана Черненко. Футболист нанес шикарный удар из-за пределов штрафной, отправив мяч в девятку.

После перерыва харьковчани сравняли счет - Сидоров реализовал возможность.

До конца встречи команды создали несколько моентов, но забить больше не сумели.

В турнирной таблице УПЛ Металлист 1925 идет на предпоследнем месте, имея 19 очков. Оболонь занимает 13-ю строчку с 21 баллами.

Статистика матча Металлист 1925 - Оболонь 25-го тура УПЛ

Металлист 1925 - Оболонь 1:1

Голы: Сидоров, 65 - Черненко, 9

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 16-13

Удары в створ: 6-1

Угловые: 6-7

Фолы: 8-7

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