Металлист 1925 - Оболонь 1:1 результат и обзор матча УПЛ
В рамках 25-го тура чемпионата Украины Металлист 1925 принимал Оболонь.
На девятой минуте столичный клуб вышел вперед благодаря невероятному голу Руслана Черненко. Футболист нанес шикарный удар из-за пределов штрафной, отправив мяч в девятку.
После перерыва харьковчани сравняли счет - Сидоров реализовал возможность.
До конца встречи команды создали несколько моентов, но забить больше не сумели.
В турнирной таблице УПЛ Металлист 1925 идет на предпоследнем месте, имея 19 очков. Оболонь занимает 13-ю строчку с 21 баллами.
Статистика матча Металлист 1925 - Оболонь 25-го тура УПЛ
Металлист 1925 - Оболонь 1:1
Голы: Сидоров, 65 - Черненко, 9
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 16-13
Удары в створ: 6-1
Угловые: 6-7
Фолы: 8-7
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