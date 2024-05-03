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Дистанция - не помеха: нападающий Зари в Японии забил гол ударом со своей половины поля

Дальнее попадание Шахаба Захеди помогло его команде добыть минимальную победу.
Сегодня, 12:55
Шахаб Захеди / Getty Images
Шахаб Захеди / Getty Images

В пятницу, 3 мая, состоялся матч 11-го тура чемпионата Японии, в котором Ависпа Фукуока на своем поле обыграла Гамба Осака со счетом 1:0.

Единственный гол всего поединка на 22-й минуте на свой счет записал форвард Зари Шахаб Захеди, который весеннюю часть сезона проводит на правах аренды в Ависпа.

Взятие ворот получилось на загляденье: 28-летний иранец подхватил мяч на своей половине поля, увидел, что вратарь соперника далеко вышел из ворот и сразу же нанес удар, который оказался результативным.

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После перехода в японский коллектив Шахаб Захеди записал на свой счет шесть голов и одну результативную передачу в восьми матчах.

На данный момент Ависпа Фукуока занимает девятое место чемпионата Японии, имея 15 очков после 11 сыгранных туров.

Стоит отметить, что контракт Захеди с Зарей действителен до 31 декабря 2025 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск шахаб захеди

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