Колос - Заря 0:1 Обзор и результат матча чемпионата Украины 09.05.2024

Клуб из Луганска закрепился в середине турнирной таблицы.

В четверг, 9 мая, в рамках перенесенного 15-го тура УПЛ Колос принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной игре забил Эдуардо Герреро. Представитель сборной Панамы отличился на 23-й минуте игры.

Источник: УПЛ

Таким образом, после 27 туров УПЛ Колос занимает десятое место в таблице, набрав 29 очков.

В свою очередь Заря идет на восьмой строчке с 31-м баллом.

Статистика матча Колос - Заря 15-го тура УПЛ

Колос - Заря 0:1

Гол: Герреро, 23

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 15 - 4

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 5 - 1

Фолы: 8 - 9

Колос: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Цуриков, Демченко, Ориховский, Емец – Топалов, Рангел (Паулаускас, 68), Велетень (Ильин, 46).

Заря: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Мишнев, Жуниньо (Бугай, 63), Хахлев – Кирюханцев, Герреро, Антюх.

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