Колос - Заря 0:1 Обзор и результат матча чемпионата Украины 09.05.2024
В четверг, 9 мая, в рамках перенесенного 15-го тура УПЛ Колос принимал Зарю. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол в данной игре забил Эдуардо Герреро. Представитель сборной Панамы отличился на 23-й минуте игры.
Таким образом, после 27 туров УПЛ Колос занимает десятое место в таблице, набрав 29 очков.
В свою очередь Заря идет на восьмой строчке с 31-м баллом.
Статистика матча Колос - Заря 15-го тура УПЛ
Колос - Заря 0:1
Гол: Герреро, 23
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 15 - 4
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 5 - 1
Фолы: 8 - 9
Колос: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Черноморец – Цуриков, Демченко, Ориховский, Емец – Топалов, Рангел (Паулаускас, 68), Велетень (Ильин, 46).
Заря: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Мишнев, Жуниньо (Бугай, 63), Хахлев – Кирюханцев, Герреро, Антюх.
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