Колумбийский клуб, арендовавший форварда Динамо, определился с его судьбой

Эрик Рамирес вернется в Киев, но затем отправится в другую аренду.

Атлетико Насьонал определился с судьбой Эрика Рамиреса, которого арендовали в Динамо.

Как сообщает журналист Пипе Сьерра, колумбийский клуб не будет выкупать контракт венесуэльца у киевлян.

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Футболист вернется в стан "бело-синих", но затем будет отправлен в очередную аренду в какую-то другую команду.

В стане Атлетико Насьоналя Рамирес провел 18 матчей в этом сезоне, не совершив ни одного результативного действия.

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