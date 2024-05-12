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Колос объявил имя нового главного тренера

Александр Поздеев лишился приставки "и.о".
Сегодня, 18:04
Александр Поздеев / koloskovalivka.com
Александр Поздеев / koloskovalivka.com

Ковалевский Колос официально объявил имя нового главного тренера.

Напомним, что в конце апреля Ярослав Вишняк покинул пост главного тренера и стал вице-президентом клуба. Его место занял Александр Поздеев.

В воскресенье, 12 мая, клуб официально объявил, что Поздеев стал полноценным главным тренером команды. Под его руководством Колос уже провел два матча, проиграв Динамо и Заре.

Александр Поздеев в прошлом играл за ковалевскую команду в течение семи сезонов, а после завершения карьеры четыре года работал с молодежным составом Колоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос

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