Колос объявил имя нового главного тренера

Ковалевский Колос официально объявил имя нового главного тренера.

Напомним, что в конце апреля Ярослав Вишняк покинул пост главного тренера и стал вице-президентом клуба. Его место занял Александр Поздеев.

В воскресенье, 12 мая, клуб официально объявил, что Поздеев стал полноценным главным тренером команды. Под его руководством Колос уже провел два матча, проиграв Динамо и Заре.

Александр Поздеев в прошлом играл за ковалевскую команду в течение семи сезонов, а после завершения карьеры четыре года работал с молодежным составом Колоса.

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