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Ворскла - Оболонь 3:1 Обзор и результат матча УПЛ 19.05.2024

Полтавский клуб оставил киевлян в зоне вылета.
Сегодня, 18:42
Ворскла - Оболонь / УПЛ
Ворскла - Оболонь / УПЛ

В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура УПЛ Ворскла принимала Оболонь. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Полтавчане за 60 минут смогли трижды поразить ворота соперника, решив все вопросы касаемо того, кто станет триумфатором.

Источник: УПЛ

В свою очередь гости все же отыграли один мяч, забив в середине второго тайма, однако на большее их не хватило.

Таким образом после 29 туров УПЛ Ворскла занимает восьмое место в турнирной таблице с 33-мя очками, а Оболонь идет на 13-м месте, набрав 26 баллов.

Статистика матча Ворскла - Оболонь 29-го тура УПЛ

Ворскла - Оболонь 3:1

Голы: Кане, 38, Крупский, 43, Ковталюк, 60 - Карас, 66

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 11 - 11 
Угловые: 3 - 2

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

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