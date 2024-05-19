Шахтер в крайне блеклом матче сыграл вничью с Днепром-1

Донецкий клуб уже доигрывает чемпионат, выполнив все поставленные задачи.

В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Шахтер. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды еще в первом обменялись забитыми мячами. На гол Александра Филиппова гости ответили точным ударом Марлона Гомеса.

Источник: УПЛ

В оставшееся время игры хозяева пытались что-то навязать сопернику, но тот хорошо отыграл в обороне и довел матч до логичного результата.

Таким образом после 29 туров УПЛ Днепр-1 идет на четвертом месте с 49-ю баллами, а Шахтер набрал 71 очков, ранее гарантировав себе чемпионство.

Статистика матча Днепр-1 - Шахтер 29-го тура УПЛ

Днепр-1 - Шахтер 1:1

Голы: Филиппов, 10 - Марлон Гомес, 44

Владение мячом: 79% - 21%

Удары: 6 - 3

Удары в створ: 1 - 2

Фолы: 12 - 6

Угловые: 2 - 3

Днепр-1: Волынец -– Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев (Гуцуляк, 60), Филиппов.

Шахтер: Твардовский – Бондарь (Лемкив, 76), Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина (Бондаренко, 90+1), Марлон (Кевин, 84), Невертон (Крыськив, 84).

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