iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер в крайне блеклом матче сыграл вничью с Днепром-1

Донецкий клуб уже доигрывает чемпионат, выполнив все поставленные задачи.
Сегодня, 20:23
Днепр-1 - Шахтер / УПЛ
Днепр-1 - Шахтер / УПЛ

В воскресенье, 19 мая, в рамках 29-го тура УПЛ Днепр-1 принимал Шахтер. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Команды еще в первом обменялись забитыми мячами. На гол Александра Филиппова гости ответили точным ударом Марлона Гомеса.

Источник: УПЛ

В оставшееся время игры хозяева пытались что-то навязать сопернику, но тот хорошо отыграл в обороне и довел матч до логичного результата.

Таким образом после 29 туров УПЛ Днепр-1 идет на четвертом месте с 49-ю баллами, а Шахтер набрал 71 очков, ранее гарантировав себе чемпионство.

Статистика матча Днепр-1 - Шахтер 29-го тура УПЛ

Днепр-1 - Шахтер 1:1

Голы: Филиппов, 10 - Марлон Гомес, 44

Владение мячом: 79% - 21%
Удары: 6 - 3
Удары в створ: 1 - 2
Фолы: 12 - 6 
Угловые: 2 - 3

Днепр-1: Волынец -– Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Очеретько, Леднев (Гуцуляк, 60), Филиппов.

Шахтер: Твардовский – Бондарь (Лемкив, 76), Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Педриньо, Мироши, Назарина (Бондаренко, 90+1), Марлон (Кевин, 84), Невертон (Крыськив, 84).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Днепр-1

Статьи по теме

Ворскла обыграла на своем поле Оболонь Ворскла обыграла на своем поле Оболонь
Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией Битва за выживание в УПЛ: Минай обыграл Колос, Верес сыграл вничью с Александрией
УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура УПЛ: сегодня состоятся семь матчей предпоследнего тура
Келл Брук: Фьюри сделал достаточно, чтобы победить Усика решением судей Келл Брук: Фьюри сделал достаточно, чтобы победить Усика решением судей
Помочь журналистам

Видео

Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов
Историческая победа Усика над Фьюри в обзоре боя за звание абсолютного чемпиона: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс21:21
Келл Брук: Фьюри сделал достаточно, чтобы победить Усика решением судей
Европа21:14
Хавбек Сити провел сезон-2023/24 без поражений
Формула 121:04
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
НБА21:01
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Индиана определят второго финалиста Восточной конференции
Европа21:00
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа20:59
Інтер у самій кінцівці врятував матч проти Лаціо
Украина20:51
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Формула 120:45
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
Европа20:38
Манчестер Сити - первая команда в истории АПЛ, ставшая чемпионом четыре раза подряд
Европа20:35
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK