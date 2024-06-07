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Пихаленок - о трансфере в Динамо: Было много юридических вопросов, чтобы Шахтер не чинил препятствий

Александр подтвердил, что «горняки» пытались перехватить его у киевлян.
Сегодня, 08:53
Александр Пихаленок / FC Dynamo Kyiv
Александр Пихаленок / FC Dynamo Kyiv

Новичок киевского Динамо Александр Пихаленок поделился деталями своего перехода в стан «бело-синих».

Украинский хавбек подтвердил, что донецкий Шахтер пытался вернуть его себе, воспользовавшись первоочередным правом выкупа, но он выбрал столичный клуб.

"Сначала поступила конкретика от Динамо. Когда Шахтер узнал, что Динамо хочет приобрести меня, имея первое право на меня, «горняки» также выдвинули свои условия. Много времени ушло на размышления, поскольку было много юридических вопросов, чтобы Шахтер не чинил никаких препятствий. Я выбрал Динамо. Очень счастлив быть здесь.

Прежде всего поделился новостями с семьей - женой, мамой, папой. Папа у меня на сто процентов за Динамо. Что касается игроков киевского клуба, то общался с Тымчиком, Бущаном, Ярмоленко. Андрей вообще подобрал важные слова, которые окончательно убедили меня перейти в Динамо. Конечно, с президентом киевлян также общался - у нас был очень приятный разговор, я почувствовал много искренности в его словах, что также повлияло на мое решение.

На данном этапе карьере душа больше лежит к Динамо. Буду стараться на 100 процентов отдаваться в играх за «бело-синих». Три-четыре дня действительно спал не очень хорошо, целыми днями был на телефоне, голова была забита. Но для себя я четко понимал, куда именно я перейду".

Также Александр заявил, что прошлое в Шахтере и Мариуполе не имеет значения для него в контексте перехода в Динамо.

"Как это - после прошлого в Шахтере и Мариуполе оказаться в Динамо? Я в этом ничего такого не вижу. Ощущения у меня приятные, я буду защищать цвета киевского Динамо, буду стараться своей игрой радовать наших болельщиков.

Я ни о чем не жалею в своей карьере. Это прошлое. У меня нет обид на Шахтер, просто нужно все доказывать на футбольном поле. Понимаю, что матчи Динамо с Шахтером - это дерби просто топ-уровня. Я играл против Шахтера в составе Днепра-1, это также были классные игры, но в футболке Динамо это будет совсем другой уровень и ответственность. Но нужно настраиваться на все игры и показывать себя всегда, поскольку титулы не выигрываются только в противостояниях с Шахтером", - сказал Пихаленок пресс-службе киевлян.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо Александр Пихаленок

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