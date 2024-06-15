Клуб УПЛ изменит свою эмблему

С завтрашнего дня у Полесья будет другая эмблема / Getty Images

Житомирское Полесье в новом сезоне будет выступать с обновленной эмблемой. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Завтра, 16 июня, клуб УПЛ представит свой новый логотип на собственном Youtube-канале. Преезентация должна начаться в 12:30 по киевскому времени.

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Главным элементом эмблемы, вид которой пока неизвестен, будет волк.

Отметим, что посреди прошлой кампании Полесье начало конкурс на новую эмблему с вариантом оставить старую.

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