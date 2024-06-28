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Полесье подписало грузинского легионера

Георги Майсурадзе стал игроком житомирян.
Сегодня, 19:22
Георги Майсурадзе / Полесье
Георги Майсурадзе / Полесье

Житомирское Полесье осуществило очередное подписание в летнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба житомирян, в команду перешел грузин Георги Майсурадзе. Выступать он будет под 31-ым номером.

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Подписал контракт Майсурадзе на 4 года. Финансовые детали личного соглашения и самого трансфера игрока остаются неизвестными.

Ранее 22-летний защитник выступал за тбилисское Динамо.  В прошлом сезоне защитник сыграл 17 матчей, отдав в них 1 ассист.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Полесье

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