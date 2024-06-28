Полесье подписало грузинского легионера
Георги Майсурадзе стал игроком житомирян.
Житомирское Полесье осуществило очередное подписание в летнее трансферное окно.
Как сообщает пресс-служба житомирян, в команду перешел грузин Георги Майсурадзе. Выступать он будет под 31-ым номером.
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Подписал контракт Майсурадзе на 4 года. Финансовые детали личного соглашения и самого трансфера игрока остаются неизвестными.
Ранее 22-летний защитник выступал за тбилисское Динамо. В прошлом сезоне защитник сыграл 17 матчей, отдав в них 1 ассист.
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