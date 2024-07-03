Новичок Динамо: Было неожиданно получить приглашение от такого клуба

Новоиспеченный футболист киевского Динамо Валентин Рубчинский дал первый комментарий клубной пресс-службе после перехода в столичный гранд.

Украинский полузащитник рассказал, что не ожидал предложения от "бело-синих", но не колебался относительно того, принимать ли его.

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"Честно говоря, было довольно неожиданно получить приглашение от такого клуба, но я особо не колебался и с радостью согласился перейти в Динамо.

Сегодня вечером уже провел первую тренировку с командой. И партнеры, и тренерский штаб очень хорошо встретили меня и приняли в команду. Теперь буду работать, чтобы оправдать доверие и играть в основном составе "бело-синих".

Также Рубчинский рассказал, повлиял ли на принятие решения трансфер Александра Пихаленка в Динамо, с которым Валентин выступал вместе в стане Днепра-1.

"В принципе, времени не было, чтобы советоваться, поскольку все произошло довольно быстро. Но, действительно, вместе с Сашей гораздо комфортнее будет адаптироваться в Динамо и привыкать к бытовой жизни на новом месте", - сказал хавбек.

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