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Here we go: Кривбасс креативно анонсировал трансфер новичка с помощью образа знаменитого инсайдера

Криворожский клуб прибегнул к услугам штучного интеллекта.
Сегодня, 10:25
Фабрицио Романо / Getty Images
Фабрицио Романо / Getty Images

Кривбасс решил креативно анонсировать подписание нового игрока.

Криворожский клуб опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со своим знаменитым "Here we go" объявляет о трансфере. Правда, интригу все же решили сохранить, не назвав конкретно, кто станет новичком украинской команды.

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"Срочные новости. Новый игрок ФК Кривбасс. Here we go! Левый защитник, бывший игрок Шахтера, нигериец. Тезка игрока сборной Франции. Сделка завершена. Кривбасс - это мы", - "сказал Фабрицио Романо".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс трансферы Фабрицио Романо

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