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Срна объяснил, почему у Шахтера сорвался трансфер "нового Модрича"

Хорватский футболист отказался от перехода в украинский клуб.
Сегодня, 08:55
Мартин Батурин / instagram.com/martinbaturina
Мартин Батурин / instagram.com/martinbaturina

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказался о том, почему клуб не подписал полузащитника Динамо Загреб и сборной Хорватии Мартина Батурину.

По словам функционера, 21-летний футболист отказался переезжать в Украину из-за войны.

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"Нас интересовал Мартин Батурина, я разговаривал с ним и его родителями в декабре, но война, которой они, к сожалению, боятся, все решила. Есть еще определенные варианты относительно хорватских игроков, которые могут перейти в Шахтер.

Финансово мы были готовы направить предложение в Динамо Загреб, но первым шагом был разговор с ним, его родителями, и если бы не война, думаю, трансфер был бы уже давно завершен. Но проклятая война, которая продолжается до сих пор, является большим препятствием для прихода игроков в Шахтер, особенно из Европы", - приводит слова функцинера gol.hr.

Отметим, что в Хорватии Мартина прозвали новым Лукой Модричем.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Шахтера завершил карьеру футболиста из-за многочисленных травм.

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