Борщ, ґудзик и нісенітниця от бразильцев: Легионеры Шахтера показали, как говорят на украинском

Бразильские легионеры Шахтера приняли участие в забавном челлендже на знание украинского языка.

Педриньо, Эгиналду и Марлону Гомесу было предложено прочитать и озвучить украинские слова, не всегда простые в произношении для иностранцев.

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Что из этого получилось, показала пресс-служба донецкого клуба.

Ранее сообщалось,что еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду.

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