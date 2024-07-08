Борщ, ґудзик и нісенітниця от бразильцев: Легионеры Шахтера показали, как говорят на украинском
Латиноамериканские "горняки" протестировали свои знания.
Бразильские легионеры Шахтера приняли участие в забавном челлендже на знание украинского языка.
Педриньо, Эгиналду и Марлону Гомесу было предложено прочитать и озвучить украинские слова, не всегда простые в произношении для иностранцев.
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Что из этого получилось, показала пресс-служба донецкого клуба.
Ранее сообщалось,что еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду.
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