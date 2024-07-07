Еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду

Педринью снова будет выступать за "горняков",

Донецкий Шахтер вернул еще одного игрока, который воспользовался правилами ФИФА для легионеров, и ушел по арендам после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины

Как сообщает пресс-служба "горняков", 25-летний вингер Педринью продолжит выступления за украинский гранд. Он уже присоединился к клубу на сборах в Словении.

Отметим, что Педринью присоединился к Шахтеру еще в 2021, перейдя из Бенфики за 18 млн евро. Сейчас за донецкий коллектив провел 19 матчей, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

С начала полномасштабного вторжения выступал на Родине за Атлетико Минейро на правах аренды.

Напомним, ранее в Шахтер вернулся Винисиус Тобиас.

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