iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Еще один легионер, который принадлежал Шахтеру, вернулся в команду

Педринью снова будет выступать за "горняков",
Вчера, 20:41
Педриньо / Getty Images
Педриньо / Getty Images

Донецкий Шахтер вернул еще одного игрока, который воспользовался правилами ФИФА для легионеров, и ушел по арендам после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины

Как сообщает пресс-служба "горняков", 25-летний вингер Педринью продолжит выступления за украинский гранд. Он уже присоединился к клубу на сборах в Словении.

Отметим, что Педринью присоединился к Шахтеру еще в 2021, перейдя из Бенфики за 18 млн евро. Сейчас за донецкий коллектив провел 19 матчей, забив 4 гола и отдав 3 ассиста.

С начала полномасштабного вторжения выступал на Родине за Атлетико Минейро на правах аренды.

Напомним, ранее в Шахтер вернулся Винисиус Тобиас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Педринью

Статьи по теме

УАФ, Шахтер и Динамо поздравили Магучих с установлением мирового рекорда УАФ, Шахтер и Динамо поздравили Магучих с установлением мирового рекорда
Экс-игрок Шахтера завершил карьеру футболиста из-за многочисленных травм Экс-игрок Шахтера завершил карьеру футболиста из-за многочисленных травм
Оранжево-черные и впервые сине-желтые: Шахтер презентовал новую форму Оранжево-черные и впервые сине-желтые: Шахтер презентовал новую форму
Жирона нацелилась на двух легионеров Шахтера - источник Жирона нацелилась на двух легионеров Шахтера - источник
Помочь журналистам

Видео

Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024
Вылет Бразилии от Уругвая в обзоре матча Копа Америка-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла Швейцарию, последним полуфиналистом стали Нидерланды
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:59
Легкая атлетика23:59
"Это было прекрасно": Геращенко поздравила Магучих с установлением мирового рекорда
Европа23:31
Экс-форвард Динамо перешел в необычный чемпионат
Теннис23:07
Украинцы на Уимблдоне: сестры Киченок и Костюк прошли в третий раунд парного разряда
Европа22:45
Бавария подписала вингера олимпийской сборной Франции
Легкая атлетика22:15
Магучих - четвертая представительница Украины, которая установила мировой рекорд в легкой атлетике за время независимости
Легкая атлетика21:53
Магучих: После прыжка на 2.07 я поняла, что хочу бороться дальше
Формула 121:30
Гран-при Великобритании: Хэмилтон выиграл впервые с 2021 года
Олимпийские виды21:28
Бывшая обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту поздравила Магучих с его побитием
Формула 121:23
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Олимпийские виды21:06
Зеленский поздравил Магучих с установлением мирового рекорда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK