Шахтер разгромил турецкий клуб в рамках товарищеского матча

Донецкий клуб без проблем расправился с Ризерспором.

В воскресенье, 14 июля, в рамках товарищеского матча Шахтер встречался с Ризерспором. Матч завершился победой украинской команды со счетом 5:0.

В первом тайме донецкий коллектив сумел дважды поразить ворота соперника. Голами отличились Егор Назарина и Винисиус Тобиас.

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Во второй половине игры забитый мяч на свой счет записали Кевин и Николай Матвиенко, а Антон Глущенко установил финальный результат.

Напомним, в следующем товарищеском матче Шахтер сыграет с Бешикташем. Игра состоится 17 июля.

Шахтер - Ризерспор 5:0

Голы: Назарина, 11, Винисиус, 17, Кевин, 48, Матвиенко, 76, Глущенко, 84 пенальти

Шахтер: Твардовский – Педриньо Азеведо, Фарина, Франьич, Винисиус – Степаненко – Невертон, Педриньо да Силва, Назарина, Швед – Эгиналду.

Шахтар: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко – Кевин (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков – Траоре.

Ризеспор: Четин – Гоер, Мокси, Яшар, Коркмаз – Пала, Папаниколау, Варесанович – Зекири, Диуф, Минчев.

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