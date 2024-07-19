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ФК Черноморец продолжает сотрудничество с премиумпартнером - VBET Ukraine

VBET Украина - основной партнер украинского футбола.
Сегодня, 14:44
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VBET Ukraine

Уже второй сезон подряд партнерство с VBET Ukraine позволяет одесскому клубу не только обеспечивать высокий уровень тренировок и соревнований для игроков, но и поддерживать развитие молодых талантов, которые являются будущим нашего клуба и украинского футбола в целом.

Напомним, что в начале июля ФК Черноморец представил команде нового тренера. Им стал Александр Бабич, украинский футбольный тренер, бывший игрок днепропетровского Днепра, харьковского Металлиста, одесского Черноморца и ряда других клубов. В настоящее время клуб готовится к новому сезону в Украинской Премьер-Лиге.

VBET Украина - основной партнер украинского футбола. Компания является титульным спонсором Украинской Премьер-лиги, Национальной сборной Украины по футболу, женской сборной по футболу, Ассоциации футзала Украины, а также футбольных клубов Динамо (Киев), Черноморец (Одесса), Верес (Ровно), ЛНЗ (Черкассы), Александрия (Александрия), Минай (Ужгород).

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