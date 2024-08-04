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Левый Берег подписал двух новичков перед стартом в УПЛ

Сергей Косовский и Дмитрий Семенов будут выступать в УПЛ.
Сегодня, 11:04
Футболисты Левого Берега
Футболисты Левого Берега

Левый Берег впервые в своей истории сыграет в украинской Премьер-лиге. Подопечные Виталия Первака одержали победу в переходном турнире за право играть в УПЛ.

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Как сообщает клубная пресс-служба "аистов", клуб перед первым матчем в УПЛ подписал двух новичков. Левый берег подписал состав защитником Дмитрием Семеновым и полузащитником Сергеем Косовским.

Стоит отметить, что Левый Берег стартует в УПЛ уже сегодня, 4 июля. Первый матч в элите подопечные Виталия Первака сыграют против ЛНЗ в Черкассах. Старт встречи запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Левые Берег

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