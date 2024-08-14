Матч Динамо в УПЛ между поединками с Зальцбургом перенесли

Игру с Ворсклой отложили из-за занятости киевлян в квалификации Лиги чемпионов.

Украинская Премьер-лига перенесла матч четвертого тура чемпионата между Динамо и Ворсклой на более поздний срок.

Поединок, который изначально был запланирован на 24 августа, теперь будет сыгран в сентябре - 18 или 25 сентября, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Наиболее вероятно, что игру с участием Динамо перенесли из-за занятости киевской команды в квалификации Лиги чемпионов - "бело-синие" 21 и 27 августа проведут поединки плей-офф раунда отбора против австрийского Зальцбурга. Победитель этого противостояния выйдет в основную стадию турнира.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на первый матч Динамо - Зальцбург.

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