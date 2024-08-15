Швентек оценила свое возвращение на корт после Олимпиады - Ига ждет матча с Костюк

Польская теннисистка Ига Швентек стартовала на турнире в Цинциннате, одержав непростую победу в трех сетах над представительницей Франции - Варварой Грочевой (6:0, 6:7, 6:2). В следующем круге Ига встретится с Мартой Костюк.

Читай также: Костюк пробилась в 1/8 финала турнира в Цинциннати, добыв вторую победу

Швентек поделилась впечатлениями от своего возвращения на корт, вспомнив о матче второго круга, где сойдется с представительницей Украины:

После Олимпиады я буквально почувствовала, что мне нужно перезагрузиться, а также сосредоточиться на том, чтобы восстановить свою технику и просто оттачивать игру на корте. Здесь идеальное место для этого. Здесь не так безумно.

Было нелегко окончить второй сет. Мне кажется, Варвара играла свободнее... а я словно отступила. Возможно, я стала играть менее интенсивно. Это огорчило, потому что я не чувствовала, что что-то изменило, но иногда такое случается.

Я рада, что в третьей партии я снова смогла быть активнее. Я знала, что у меня есть шансы на победу, потому что у меня были матч-пойнт... Я просто пыталась смотреть вперед и использовать то, чему научилась в первом сете.

Это, пожалуй, самый сложный переход – от медленного покрытия к быстрому. Поэтому я все равно довольна своим выступлением. Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы реализовать то, над чем я работаю", - цитирует Игу портал Tenis.com.

Напомним, в третьем раунде соревнований Швентек сыграет против Марты Костюк. Матч запланирован на завтра, 16 августа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!