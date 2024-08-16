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Бывший голкипер Динамо наехал на Шахтер после победы Черноморца в УПЛ

Артур Рудько не очень лестно отозвался о своем периоде в Шахтере.
Сегодня, 19:25
Артур Рудько / ФК Черноморец
Артур Рудько / ФК Черноморец

Одесский Черноморец одержал дебютную победу в новом сезоне украинской Премьер-лиги, минимально обыграв Колосс из Ковалевки (1:0).

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Голкипер одесситов Артур Рудько поздравил партнеров по команде, вспомнив свой период пребывания в донецком Шахтере:

"Есть первые три очка. Забили, сыграли на ноль, хоть еще много работы. Период после Шахтера? Классные ощущения. Это футбол. Потому что когда сидишь на скамейке, то это был не футбол. У нас здесь есть конкуренция, хороший коллектив. Теперь через работу должен быть результат", - сказал Рудько в эфире УПЛ-ТВ.

Напомним, Артур Рудько является питомцем киевского Динамо. За "бело-синих" Артур выступал с 2007 по 2023 год

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК Шахтер Артур Рудько ФК Динамо ФК Черноморец

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