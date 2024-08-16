Ворскла - Оболонь: Обзор и результат матча украинской Премьер-Лиги 16.08.2024

Полтавская Ворскла на своем поле встретилась с Оболонью.

Первым номером играли гости, но открыть счет удалось именно хозяевам. На 24-ой минуте отличился Иван Нестеренко.

«Пивовары» не смогли на это ответить, а после перерыва пропустили и второй раз. На этот раз точным ударом отметился Ибраима Кане.

Таким образом, Ворскла после болезненного разгрома от Шахтера в первом туре побеждает в двух поединках подряд, а вот Оболонь до сих пор не добыла своих первых трех очков.

Статистика матча УПЛ Ворскла - Оболонь

Ворскла - Оболонь 2:0

Голы: Нестеренко, 24, Кане, 65

Удары: 7 - 16

Удары в створ ворот: 3 - 7

Владение мячом: 44 - 56:

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