Ворскла - Оболонь: Обзор и результат матча украинской Премьер-Лиги 16.08.2024
"Пивовары" не побеждают третий матч подряд.
Полтавская Ворскла на своем поле встретилась с Оболонью.
Первым номером играли гости, но открыть счет удалось именно хозяевам. На 24-ой минуте отличился Иван Нестеренко.
«Пивовары» не смогли на это ответить, а после перерыва пропустили и второй раз. На этот раз точным ударом отметился Ибраима Кане.
Таким образом, Ворскла после болезненного разгрома от Шахтера в первом туре побеждает в двух поединках подряд, а вот Оболонь до сих пор не добыла своих первых трех очков.
Статистика матча УПЛ Ворскла - Оболонь
Ворскла - Оболонь 2:0
Голы: Нестеренко, 24, Кане, 65
Удары: 7 - 16
Удары в створ ворот: 3 - 7
Владение мячом: 44 - 56:
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