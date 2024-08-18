Шахтер не без проблем обыграл новичка лиги

В воскресенье, 18 августа, новичок лиги Левый берег принимал дома Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ.

"Горняки" с первых минут забрали мяч под контроль, однако по большей части просто перекатывали его между собой, ожидая ошибок соперника. А вот хозяева наоборот старались выжать максимум из каждой атаки.

Как результат, именно Левый берег создавал опасные моменты, но точности ударам хозяев не хватало. За весь первый тайм Шахтер лишь раз сумел довести атаку до завершения, но Сикан отправил мяч выше ворот.

Во втором тайме Шахтер стал действовать острее, и наконец на 69-й минуте Сикан все же открыл счет. До конца матча гости продолжали давить, а Левый берег пытался вспышками взорваться и отыграть хотя бы один мяч.

Статистика матча Левый берег - Шахтер третьего тура УПЛ

Левый берег - Шахтер 0:1

Гол: Сикан, 69

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 6 - 17

Удары в створ: 0 - 5

Фолы: 11 - 13

Атаки: 72 - 109

Левый Берег: Механив - Дударенко, Самар, Якимов, Соколов - Банада, Дедух, И.Когут (Галас, 72), Синица, Спиваков (Литовченко, 72) - Сухоручко.

Шахтер: Резник - Азаров, Франьич, Бондарь, Конопля - Крыськив, Судаков, Бондаренко (Степаненко, 88) - Кевин (Эгиналду, 46, Педро Энрике, 78), Педриньо (Невертон, 90+3), Сикан (Траоре, 88).

Предупреждения: Дедух, Соколов, Сухоручко, Банада - Егиналду

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