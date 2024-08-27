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Экс-коуч Динамо "наехал" на Шапаренко и Ваната - откровенное заявление специалиста

Йожеф Сабо не стал добирать слов.
Сегодня, 08:10
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо подверг критике двух лидеров "бело-синих" Николая Шапаренко и Владислава Ваната. Специалист, не подбирая слов, описал слабые стороны футболистов:

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Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком многое делают ему комплиментов, называя его чуть ли не большим. Нет! Когда мы проигрываем, он ведет себя как зазнайка. Распиаренный игрок.

Ванат просто слаб. У него нет скорости и характеристик, необходимых центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все нужно делать побыстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-нибудь купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке", - цитирует Сабо Украинский футбол.

Напомним, уже сегодня, 27 августа, киевское Динамо сыграет ответный матч против австрийского Зальцбурга в квалификации в Лигу чемпионов. В первом матче киевляне проиграли 0:2.

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