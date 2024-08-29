В Металлисте 1925 прокомментировали отстранение Гармаша
Генеральный директор Металлиста 1925 Андрей Неделин прокомментировал отстранение Дениса Гармаша от первой команды.
Напомним, ранее стало известно, что Гармаш, Живчиков и Курило были отстранены от тренировок с первой командой.
Неделин заявил, что это решение исключительно тренерского штаба и он не понимает, почему возник такой шум.
"Подобного рода решения являются прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде.
В этом процессе никоим образом не вовлечено руководящее звено Металлиста 1925. С моей стороны будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не произошло. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс", - рассказал Неделин в комментарии Украинскому футболу.
Ранее также Харлан передала Металлисту 1925 выигранную на аукционе саблю.
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