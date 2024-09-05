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Довбик пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций

Украинец получил травму.
Сегодня, 11:18
Артем Довбик / УАФ
Артем Довбик / УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик пропустит сентябрьские матчи Лиги наций.

По информации пресс-службы УАФ, форвард получил повреждение, из-за которого не сможет помочь национальной команде.

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Отмечается, что травму Артем получил еще в расположении Ромы. Украинец вернулся в Рим, где он продолжит работу под наблюдением клубных врачей.

Напомним, в сентябре сборная Украины проведет два матча Лиги наций-2024/25. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании (7 сентября) и Чехии (10 сентября).

Ранее Ребров озвучил цели сборной Украины в Лиге наций.

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