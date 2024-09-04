Ребров озвучил цели сборной Украины в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил важность успешного выступления в Лиге наций.

Наставник украинской национальной команды заявил, что этот турнир рассматривается как вариант попадания на чемпионат мира.

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"Сейчас любая игра за сборную Украины - очень серьезная. Я говорил об этом подопечным. Неважно, какой статус имеет турнир, или это товарищеская встреча. Мы попали на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. Ребята это понимают. Хотя эти матчи имеют приближенный к товарищескому статус, но через них есть шанс попасть на чемпионат мира. Мы очень серьезно относимся к турниру.

Соперники в группе? Все сборные выступали на Евро, есть много информации об этих командах. Только Грузия попала на европейское первенство через плей-офф, а Чехия и Албания - напрямую. Поэтому мы очень серьезно относимся к этим сборным. Нет разницы, против кого мы играем. Мы это показали в предыдущем отборочном цикле. Мы должны думать о себе и готовиться очень серьезно", - сказал Ребров в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, что 7 сентября сборная Украины стартует в Лиге наций номинально домашним матчем с Албанией. Поединок состоится в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

Ранее Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций.

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