Матч с Албанией обслужит рефери, который не пересекался с Украиной, но работал на поединке Зари

В субботу, 7 сентября, сборная Украины проведет стартовый матч группового раунда Лиги наций против Албании.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена португальская бригада арбитров во главе с Луишем Годинью.

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На линиях ему будут помогать Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Обязанности четвертого судьи будет выполнять Элдер Фелипе.

Годинью ранее не пересекался со сборной Украины, как, впрочем, и с Албанией. Тем не менее португальский рефери работал на одном матче луганской Зари. Он был главным арбитром на поединке группового этапа Лиги конференций, в котором украинская команда на своем поле потерпела поражение 0:3 от будущего победителя турнира итальянской Ромы.

Напомним, что номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21:45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

Ранее Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи Лиги наций.

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