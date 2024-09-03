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Лидер сборной Албании пропустит матч против Украины

Берат Джимсити получил травму.
Вчера, 22:40
Берат Джимсіті / Getty Images
Берат Джимсіті / Getty Images

Федерація футболу Албанії розповіла про зміни у складі напередодні матчів проти України та Грузії.

Як повідомляє пресслужба організації, поєдинки Ліги нації пропустить Берат Джимсіті. Замість нього викликано Адріана Байрамі.

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Центрбек отримав травму в тренувальному поєдинку проти збірної Албанії до 21 року.

Колектив Сільвінью зіграє проти збірної України 7 вересня в Празі.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина албания

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