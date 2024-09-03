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Трубин: Лига наций не может рассматриваться как товарищеский турнир

Сборная Украины серьезно настроена на матчи против Албании и Чехии.
Вчера, 20:59
Анатолий Трубин / УАФ
Анатолий Трубин / УАФ

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями накануне первых матчей после Евро-2024.

По словам вратаря, он приехал в лагерь сборной в хорошем настроении.

«После Евро у всех были негативные воспоминания. Но время идет. Сейчас новый турнир, новая игра, нужно забывать это. Лично я приехал сюда в хорошем настроении. Сборная для меня - это большой позитив. Я ждал этого сбора и встречи со всеми».

Также Трубин отметил, что не стоит рассматривать Лигу наций, как «товарищеские матчи с повышенной ответственностью» и поле для экспериментов.

«Лига наций - это шанс выйти на ЧМ, поэтому этот турнир не может рассматриваться как товарищеский. Хочется играть с сильными соперниками. Как мы увидели на Евро, матчи сборных - это другой уровень. С любым соперником будет трудно, поэтому это прекрасная возможность играть против таких команд и показать свой уровень», - заявил украинец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига наций Анатолий Трубин

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