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Известная украинская спортсменка стала амбассадором клуба Первой лиги

Дарья Билодид будет работать с Металлистом 1925.
Сегодня, 19:10
Дарья Билодид / metalist1925.com
Дарья Билодид / metalist1925.com

Украинская спортсменка, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по дзюдо Дарья Билодид стала амбассадором Металлиста 1925.

Накануне 23-летняя спортсменка посетила тренировчную базу клуба, где провела встречу с женской командой.

Также Дарья получила от клуба именную футболку, а взамен подарила харьковскому коллективу кимоно со своим автографом.

"Для меня это новый опыт взаимодействия, который действительно интригует. Ведь я буду поддерживать своих коллег, спортсменов и спортсменок, а они, надеюсь, будут поддерживать меня. Я рассчитываю, что мой спортивный опыт поможет одерживать победы Металлисту 1925 в будущем. С удовольствием, по возможности, буду приходить на матчи и поддерживать Металлист 1925", - рассказала Билодид.

В клубе рассчитывают, что Дарья много способна дать команде, в особенности женщинам, передавая им свой чемпионский опыт.

Напомним, ранее также Динамо обзавелось звездным амбассадором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 Дарья билодид

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