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Пушич: Я хочу, чтобы Бондаренко рос и делал разницу в каждом матче

Наставник Шахтера высказался об итогах игры с Оболонью и голе Артема во втором матче подряд.
Сегодня, 20:59
Марино Пушич / shakhtar.com
Марино Пушич / shakhtar.com

Наставник Шахтера Марино Пушич поделился мыслями после разгрома Оболони.

По словам специалиста, «горняки» достаточно плохо действовали в обороне в первом тайме.

«Да, в целом я доволен. Думаю, мы сыграли очень достойную игру, победили 4:0, не встретив особых проблем. То, чем я был недоволен - это 1-й тайм в нашем исполнении, что касается игры именно без мяча.

Но в целом мы контролировали игру, не столкнулись с большими проблемами. Поэтому, как я отметил, это очень достойная игра в нашем исполнении. И я, конечно, также вполне доволен результатом.

 Я всегда стараюсь играть не скажу, что в идеальную игру, но настолько замечательную, насколько это возможно, что касается игры без мяча. Мы сохраняли наш уровень организации в защитной стадии, однако в 1-м тайме, как по мне, мы были не совсем идеальными в том смысле, в котором я хотел.

Однако если рассматривать матч в целом, мы победили 4:0, и сейчас как главный тренер я буду целиться на улучшение этого результата».

Пушич также высказался об игре Артема Бондаренко, который забивает во втором матче подряд.

«Великолепный гол. Если бы он забил еще раз - было бы вообще невероятно. У него был очень хороший момент в 1-м тайме, чтобы отличиться дублем. Как все наши игроки, он отмечается чрезвычайно высокой отдачей и уровнем работы на тренировках.

Как я отмечал в предыдущих интервью и пресс-конференциях, если он продолжит сохранять стабильность своего развития, он вырастет в невероятного игрока. Мы все знаем его как игрока с невероятным набором личных качеств.

Я хочу, чтобы он рос и был постоянно тем игроком, который делает разницу в каждом матче. Именно от него зависит, насколько он будет выдерживать этот уровень, - сказал Пушич.

Напомним, после 7 туров у Шахтера 12 очков и матч в запасе

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марино Пушич

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