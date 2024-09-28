Карпаты - Полесье 1:3: обзор матча и результат игры 28.09.2024

Лучшие бомбардиры чемпионата снова принесли своей команде три очка.

Во Львове в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги состоялось противостояние Карпат и Полесья.

Житомирский коллектив сумел отличиться в своей первой же атаке в матче (хоть она и произошла на 18-й минуте). Алексей Гуцуляк навесил с правого фланга, а Борис Крушинский выиграл верховую борьбу и успешно замкнул подачу.

Не успели гости как следует нарадоваться, а счет снова стал ничейным. Львовяне организовали атаку, в результате которой Денис Мирошниченко из пределов штрафной нанес точный удар в дальний угол.

И все-таки на перерыв Полесье ушло в статусе лидера, так как голом в раздевалку отметился второй лучший бомбардир чемпионата Украины Гуцуляк.

А за 20 минут до конца основного времени свое слово сказал и лучший бомбардир Александр Назаренко: 24-летний игрок со своей половины поля прорвался по левому флангу, вошел в штрафную и пробил в дальнюю "девятку".

Полесье вернулось на второе место в таблице, заработав уже 17 очков и отставая от лидера в лице Александрии на два очка. Карпаты в свою очередь остались десятыми с восемью баллами в активе.

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Статистика матча Карпаты - Полесье восьмого тура УПЛ

Карпаты - Полесье 1:3

Голы: Мирошниченко, 19 - Крушинский, 18, Гуцуляк, 45+1, Назаренко, 70.

Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педрозу, Сакив (Шах, 64) - Чачуа, Альварес, Очеретько (Клименко, 86) - Подлепенец (Костенко, 46), Невес (Устименко, 80), Бруниньо (Полегенько, 64).

Полесье: Волынец - Михайличенко, Виалле, Чоботенко, Смоляков - Мельниченко, Мустафаев (Кушниренко, 55), Крушинский (Коста, 46) - Гуцуляк (Йока, 89), Эрнандес (Пайшау, 55), Назаренко (Леднев, 72).

Предупреждение: Крушинский.

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