iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Не поведусь на провокации": Ротань - о победе над Кривбассом и неожиданном лидерстве Александрии в УПЛ

Коуч доволен результатами своих подопечных.
Сегодня, 08:45
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Александрия минимально обыграла криворожский Кривбасс в восьмом туре украинской Премьер-лиги и снова возглавила турнирную таблицу чемпионата.

Читай также: Александрия продолжает удивлять болельщиков, минимально победив Кривбасс

Главный тренер кировоградской команды Руслан Ротань подвел итоги игры в Кривом Роге, заговорив о лидерстве своей команды:

"Что касается нашего лидерства, оно доказывается результатами и трудом. Мы всегда должны думать о результате. Договорились с ребятами, что не смотрим в турнирную таблицу, а думаем о каждой следующей игре, а там уже будет видно. Мы должны работать на воскресных тренировках. цикле и видеть игру такую, какая она есть. В плане достижения результата, в плане требований Очень доволен ребятами. .

Я не поведусь вашим провокациям, ведь вы задаете очень острый вопрос. Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл. Есть конкретный соперник – Кривбасс. В чем сила Кривбасса? Играть один в один, не дать сопернику сыграть, контратаки, свободное пространство, вторжение в зоны. Поэтому это не о Ротани-стайле. Когда игра проходит один в один – очень тяжело находить свободного [футболиста]. Вы понимаете, мы встали сегодня в 6 утра, сели в автобус и приехали на игру. Любой команде будет тяжело физически", - цитирует Ротаня пресс-служба Кривбасса.

Напомним, после 7 сыгранных матчей Александрия имеет в своем активе 19 турнирных пунктов и возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Ротань ФК Олександрия

Статьи по теме

"Мог быть как Роналду": Ротань расхвалил провалившегося в Европе экс-игрока сборной Украины "Мог быть как Роналду": Ротань расхвалил провалившегося в Европе экс-игрока сборной Украины
Ротань оценил игру Александрии против Оболони - сенсационный лидер УПЛ впервые в сезоне потерял очки Ротань оценил игру Александрии против Оболони - сенсационный лидер УПЛ впервые в сезоне потерял очки
Маркевич похвалил Ротаня за уверенный старт Александрии в УПЛ Маркевич похвалил Ротаня за уверенный старт Александрии в УПЛ
"Должен был забивать шесть": Палмер прокомментировал свой рекорд "Должен был забивать шесть": Палмер прокомментировал свой рекорд
Помочь журналистам

Видео

Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне
Довбик забил дебютный гол в текущем еврокубковом сезоне

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа11:50
"Мог быть как Роналду": Ротань расхвалил провалившегося в Европе экс-игрока сборной Украины
Европа11:22
"Должен был забивать шесть": Палмер прокомментировал свой рекорд
Другие страны11:15
Аль-Наср начал переговоры с Роналду по поводу нового контракта
Европа10:53
Алонсо: Энергия и уверенность Баварии отличаются от прошлого сезона
Европа10:35
Реал планирует избавиться от одноклубника Лунина уже зимой - Перес и Анчелотти вынесли вердикт испанцу
Европа10:27
Украинский защитник отличился во втором матче подряд в чемпионате Израиля
Украина10:15
"Всегда есть бутылка свежего пивка": Коноплянка рассказал, как улучшает себе настроение
Бокс09:56
Рогава победил Флореса и завоевал титул чемпиона США
Украина09:45
Леоненко сравнил Супрягу и Мудрика: Это странно и потому неинтересно
Европа09:35
Сити может подписать хавбека сборной Италии вместо травмированного Родри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK