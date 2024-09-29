"Не поведусь на провокации": Ротань - о победе над Кривбассом и неожиданном лидерстве Александрии в УПЛ

Александрия минимально обыграла криворожский Кривбасс в восьмом туре украинской Премьер-лиги и снова возглавила турнирную таблицу чемпионата.

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Главный тренер кировоградской команды Руслан Ротань подвел итоги игры в Кривом Роге, заговорив о лидерстве своей команды:

"Что касается нашего лидерства, оно доказывается результатами и трудом. Мы всегда должны думать о результате. Договорились с ребятами, что не смотрим в турнирную таблицу, а думаем о каждой следующей игре, а там уже будет видно. Мы должны работать на воскресных тренировках. цикле и видеть игру такую, какая она есть. В плане достижения результата, в плане требований Очень доволен ребятами. .

Я не поведусь вашим провокациям, ведь вы задаете очень острый вопрос. Кто-то из журналистов придумал этот Ротань-стайл. Есть конкретный соперник – Кривбасс. В чем сила Кривбасса? Играть один в один, не дать сопернику сыграть, контратаки, свободное пространство, вторжение в зоны. Поэтому это не о Ротани-стайле. Когда игра проходит один в один – очень тяжело находить свободного [футболиста]. Вы понимаете, мы встали сегодня в 6 утра, сели в автобус и приехали на игру. Любой команде будет тяжело физически", - цитирует Ротаня пресс-служба Кривбасса.

Напомним, после 7 сыгранных матчей Александрия имеет в своем активе 19 турнирных пунктов и возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

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