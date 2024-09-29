Леоненко сравнил Супрягу и Мудрика: Это странно и потому неинтересно

Виктор Евгениевич считает, что не стоит обсуждать тех, кто не играет.

Бывший форвард киевского Динамо Виктор Леоненко оценил перспективы Владислава Супряги в Заре, сравнив украинского нападающего с Михаилом Мудриком, переставшим попадать в состав Челси:

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"Сможет ли Супряга реанимировать свою карьеру в Заре? Я вообще уже забыл о Супряге. О нем только журналисты вспоминают. Вы пишете о футболистах, которые не играют! неинтересно.

Что о Супряге говорить? О нем уже пишут столько лет, а чудак... Конечно, я хочу, чтобы он раскрылся в Заре, но у нас больше пишут, чем футболисты делают", - цитирует Леоненко telegram-канал "Вас турбує Пискун".

Напомним, на старте сезона УПЛ Владислав Супряга перебрался в состав луганской Зари, за которую будет выступать на правах аренды до конца сезона.

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