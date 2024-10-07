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Раскрыты детали травмы Ярмоленко - он пропустит матчи Лиги наций

Капитан киевской команды не поможет сборной Украине.
Сегодня, 16:00
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев
Андрей Ярмоленко / ФК Динамо Киев

Капитан Динамо Киев Андрей Ярмоленко получил травму в матче против Кривбасса (2:1).

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что у украинца случился рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

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Ярмоленко не примет участие в поединках за национальную сборную Украины в Лиге наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

Андрей в текущем сезоне провел за Динамо во всех турнирах 14 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко.

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Источник: ФК Динамо Киев

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