Раскрыты детали травмы Ярмоленко - он пропустит матчи Лиги наций

Капитан Динамо Киев Андрей Ярмоленко получил травму в матче против Кривбасса (2:1).

Пресс-служба столичного клуба сообщила, что у украинца случился рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра.

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Ярмоленко не примет участие в поединках за национальную сборную Украины в Лиге наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

Андрей в текущем сезоне провел за Динамо во всех турнирах 14 матчей, в которых забил четыре гола.

Ранее Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко.

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