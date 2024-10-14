Игроки ФСК Мариуполь отказались выходить на матч Первой лиги из-за задолженностей по зарплате

Руководство клуба не выполнило свои условия сделки, поэтому футболисты решили не играть.

В понедельник, 14 октября, в рамках двенадцатого тура Первой лиги Украины должен был состояться матч между ЮКСА и ФСК Мариуполь.

Однако гости в социальных сетях без уточнения причины объявили, что игра не состоится.

Более подробно об этой ситуации рассказал FootballHub со ссылкой на Трибуну.

По информации источника, игроки Мариуполя отказались выходить на матч из-за задолженностей по зарплате.

Президент клуба Александр Ярошенко на протяжении трех месяцев не платит футболистам зарплату. Сообщается, что между сторонами был заключен уговор: до встречи с ЮКСА президент выплачивает "хоть какую-то часть" зарплаты, и тогда игроки выйдут на поле.

Но этого так и не произошло, в результате чего мариупольский коллектив решил бойкотировать поединок.

Примечательно, что несколько дней назад стало известно о прекращении сотрудничества Мариуполя с криптоспонсором Kyrreks.

Игроки ЮКСА в свою очередь решили провести тренировку, которую обсуждает комментатор, который должен был работать на матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!