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Футбол

"Я же не падла": Алиев рассказал, пожмет ли руку Милевскому в матче медиалиги

Возможно, будущая встреча бывших звезд Динамо состоится не просто так.
Сегодня, 11:57
Александр Алиев и Артем Милевский / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/
Александр Алиев и Артем Милевский / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/

Днем ранее медиафутбольный клуб ПроФан объявил о подписании контракта с Александром Алиевым.

По стечению обстоятельств бывший хавбек Динамо может дебютировать в игре с командой IGNIS, за которую выступает Артем Милевский.

Некогда друзья сейчас конфликтуют, поэтому Александр ответил на вопрос, пожмет ли он руку Артему.

"Если мы вместе выйдем на поле и команды будут здороваться, то, конечно, я пожму ему руку. Я же не какая-то падла", - приводит слова Алиева FootballHub.

"Я всегда на футбольном поле ко всем отношусь по-человечески. А за футбольным полем - это уже наша личная жизнь. Вся страна хочет, чтобы мы помирились. Может быть, специально и сделали этот матч, чтобы я сыграл за ПроФан".

Матч между ПроФан и IGNIS, в котором могут встретиться Александр Алиев и Артем Милевский, состоится 23 октября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

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