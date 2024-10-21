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Экс-звезда Динамо и сборной Украины подписала контракт с медиафутбольным клубом

И в первой же игре Александр Алиев встретится со своим старым другом.
Сегодня, 00:00
Александр Алиев / https://www.instagram.com/profanmfc/
Александр Алиев / https://www.instagram.com/profanmfc/

После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Александр Алиев вступил в ряды территориальной обороны Киева.

Теперь же бывший игрок Динамо и сборной Украины решил вернуться в футбол, подписав контракт с медиафутбольным клубом ПроФан, о чем коллектив сообщил в социальных сетях.

Интересно, что в следующем матче ПроФан встретится с IGNIS, за который выступает некогда друг Алиева Артем Милевский.

"23 октября - день, который войдет в историю медиафутбола. ПроФан против IGNIS, Алиев против Милевского. Это не просто матч. Это соревнование двух легенд, которых когда-то объединяла дружба, а теперь разделяет конфликт".

"Это будет больше, чем игра. Это будет бой. И каждый из нас выйдет на поле с одним желанием победить", - говорится в анонсе поединка.

Милевский, к слову, не упустил возможность отметить будущее противостояние с Алиевым, написав в комментариях: "Извиняться будем, шо делать".

Напомним, что минувшим летом завершилась дружба Милевского и Алиева. Полузащитник обвинил нападающего в том, что у того "явно что-то не то с головой", после историй о президенте Динамо Игоре Суркисе и азартных играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Александр Алиев

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