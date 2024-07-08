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"Отдавала бы вся команда": Алиев наехал на Милевского за историю об азартных играх с Суркисом

Экс-игрок Динамо обвинил бывшего друга в том, что тот слишком много нафантазировал.
Сегодня, 13:55
Артем Милевский и Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88
Артем Милевский и Александр Алиев / instagram.com/aliev_sasha88

Александр Алиев резко обратился к Артему Милевскому из-за его историй о президенте Динамо Игоре Суркисе и азартных играх.

Ранее Милевский рассказал о том, что полузащитник Сергей Рыбалка выиграл у главы киевского клуба приличную сумму денег в самолете после матча с Челси, на что отреагировал Алиев.

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"Почитал интервью Милевского, в котором он якобы рассказывает, что Рыбалка выиграл у Суркиса крупную сумму денег в самолете. Знаете, я хочу сказать одно: Артем, у тебя, видимо, действительно что-то не в порядке с головой. Если бы Суркис играл с ним на скамейке, ты сам прекрасно знаешь, что отдавала бы, видимо, вся команда за Рыбалку.

Твои рассказы в интервью - это полная чушь. Мне было неприятно это читать, и я уверен, что Суркис тоже это прочитал и был возмущен.

Артем, ты явно пошел не тем путем. И тем более после того, Артем, как тебе Суркис помог, вытащил с того света и, как говорится, привел тебя в нормальную жизнь, чтобы ты сейчас жил нормально. Ты говоришь такие слова - это действительно некрасиво с твоей стороны. Хотя ты уже взрослый человек, должен это понять", - сказал Алиев в своем Instagram.

Ранее Милевский назвал самую большую сумму, которую проигрывал в рулетке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Артем Милевский Игорь Суркис Александр Алиев

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