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У форварда Динамо проблемы с лишним весом, - источник

Матвей Пономаренко не может набрать оптимальную форму.
Сегодня, 18:43
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

У форварда киевского Динамо Матвей Пономаренко испытывает проблемы с лишним весом. Пишет Sport.ua.

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По информации источника, во время турнира сборной Украины U-19 в испанской Марбелье 18-летний украинец весил 100 килограммов. Оптимальный вес форварда – 90 килограммов.

Отмечается, что футболист нападающий не всегда профессионально относится к собственному питанию, поэтому постоянно испытывает проблемы с лишним весом.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Пономаренко пропустил почти весь август и сентябрь из-за травмы голени.

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