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Алиев и Милевский разрешили свой конфликт на матче медиалиги - появилось видео

PROFAN довольно легко победил IGNIS.
Сегодня, 19:40
Милевский и Алиев / Instagram
Милевский и Алиев / Instagram

Бывшие футболисты киевского Динамо Александр Алиев и Артем Милевский в свое время публично поссорились и прекратили общение, обращаясь друг к другу только через социальные сети.

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Недавно Алиев стал игроком команды PROFAN. Сегодня, 23 октября, его новая команда провела очередную игру в медиалиге, где соперником стала команда Артема Милевского IGNIS.

Перед матчем бывшие футболисты пожали друг другу руки, заявив, что конфликт разрешен. Момент попал на видео:

Напомним, в матче PROFAN довольно легко победил IGNIS со счетом 4:1. Алиеву удалось отличиться ассистом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Алиев

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