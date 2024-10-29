Рух отомстил Карпатам за поражение недельной давности, пройдя в четвертьфинал Кубка Украины
В рамках 1/8 финала Кубка Украины состоялось второе за последнюю неделю дерби Львова между Рухом и Карпатами.
В отличие от предыдущего поединка, в сегодняшней игре «желто-красные» действовали гораздо увереннее, из-за чего чаще пришлось вступать в игру голкиперу «львов» Александру Кемкину.
Уже на 4-й минуте Кемкин совершил великолепный сейв, спасая свою команду от почти 100% пропущенного гола после удара Игоря Краснопира.
После этого работы у Александра не стало меньше, ведь в целом в первой половине встречи Рух действовал острее.
Во втором тайме игра несколько выровнялась, Карпаты начали увереннее действовать в обороне и чаще «проверять» Дмитрия Ледвия, впрочем, убежать от пропущенного гола это не помогло.
На 83-ой минуте Денис Пидгурский мощно ударил метров с 25 в нижний угол ворот после забавного отскока от игрока Карпат. Этот, казалось бы, далеко не самый опасный момент матча стал единственным голевым, на который смогли игроки обеих команд.
В последние мгновения игры Карпаты «насели» на ворота Ледвия, но Рух сумел выстоять это нашествие, компактно действуя в обороне.
Рух - Карпаты 1:0
Гол: Пидгурский, 83
Рух: Ледвий - Сыч, Холод, Дидык, Роман - Федор (Притула, 90+3), Слюсар (Пидгурский, 76), Пастух - Квасница (Клайвер, 60), Краснопир (Климчук, 76), Карабин (Рунич, 90+3).
Карпаты: Кемкин - Мирошниченко, Бабогло, Педросо, Адамюк - Чачуа (Клименко, 87), Альварес, Бруниньо (Векляк, 90+3) - Стенио (Костенко, 83), Игор (Устименко, 83), Очеретько (Шах, 82).
Предупреждения: Климчук - Адамюк, Мирошниченко
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!