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Центрбек Динамо попал в тройку лучших молодых игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг

Тарас Михавко оказался в компании талантливых футболистов.
Сегодня, 16:59
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv
Тарас Михавко / FC Dynamo Kyiv

Статистический портал CIES выпустил очередную десятку лучших в чем-то футболистов.

На этот раз футбольная обсерватория поделилась топ-10 лучших центральных защитников до 20 лет, которые играют не в пятерке лучших европейских чемпионатов.

В рейтинге нашлось место центрбеку киевского Динамо Тарасу Михавко. Футболист занял третью строчку, уступив серебряному «призеру» Нильсу Зеттерстрёму из Мальмо и Витору Рейсу из Палмейраса.

Напомним, ранее Михавко высказался о своих автоголах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Тарас Михавко

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