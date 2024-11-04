Центрбек Динамо попал в тройку лучших молодых игроков на своей позиции вне ТОП-5 лиг

Статистический портал CIES выпустил очередную десятку лучших в чем-то футболистов.

На этот раз футбольная обсерватория поделилась топ-10 лучших центральных защитников до 20 лет, которые играют не в пятерке лучших европейских чемпионатов.

В рейтинге нашлось место центрбеку киевского Динамо Тарасу Михавко. Футболист занял третью строчку, уступив серебряному «призеру» Нильсу Зеттерстрёму из Мальмо и Витору Рейсу из Палмейраса.

Напомним, ранее Михавко высказался о своих автоголах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!