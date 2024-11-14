Динамо все матчи с 4-го по 18-й туры проведет в Киеве или области

На прошлой неделе киевское Динамо провело матч 13 тура против житомирского Полесья. Поединок прошел в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского.

Для киевлян это был уже десятый подряд поединок чемпионата Украины, который они сыграли в Киеве или Киевской области. Начиная с четвертого тура, Динамо ни разу не играли за пределами Киевщины:

4 тур: Динамо – Ворскла (г. Киев)

5 тур: Динамо – ЛНЗ (г. Киев)

6 тур: Заря – Динамо (г. Киев)

7 тур: Динамо – Рух (г. Киев)

8 тур: Левый Берег – Динамо (Киевская обл)

9 тур: Динамо – Кривбасс (г. Киев)

10 тур: Оболонь – Динамо (г.Киев)

11 тур: Динамо – Шахтер (г. Киев)

12 тур: Динамо – Ингулец (г. Киев)

13 тур: Динамо – Полесье (г. Киев)

Более того, следующие пять "номерных" туров команда Александра Шовковского также проведет в Киеве или области:

14 тур: Динамо – Черноморец (г. Киев)

15 тур: Колос – Динамо (Киевская обл)

16 тур: Динамо – Александрия (г. Киев)

17 тур: Динамо – Верес (г. Киев)

18 тур: Динамо – Карпаты (г. Киев)

Но стоит отметить, что 4 декабря должен состояться перенесенный матч первого тура между Александрией и Динамо, который пройдет в Александрии. Эта встреча будет сыграна между 15-м и 16-м турами УПЛ.

На ISPORT можно ознакомиться с турнирной таблицей чемпионата Украины по футболу.

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