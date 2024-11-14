iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо все матчи с 4-го по 18-й туры проведет в Киеве или области

У киевлян очень странный календарь.
Сегодня, 14:13
ФК Динамо Киев
ФК Динамо Киев

На прошлой неделе киевское Динамо провело матч 13 тура против житомирского Полесья. Поединок прошел в Киеве на стадионе Динамо им. Лобановского.

Для киевлян это был уже десятый подряд поединок чемпионата Украины, который они сыграли в Киеве или Киевской области. Начиная с четвертого тура, Динамо ни разу не играли за пределами Киевщины:

  • 4 тур: Динамо – Ворскла (г. Киев)
  • 5 тур: Динамо – ЛНЗ (г. Киев)
  • 6 тур: Заря – Динамо (г. Киев)
  • 7 тур: Динамо – Рух (г. Киев)
  • 8 тур: Левый Берег – Динамо (Киевская обл)
  • 9 тур: Динамо – Кривбасс (г. Киев)
  • 10 тур: Оболонь – Динамо (г.Киев)
  • 11 тур: Динамо – Шахтер (г. Киев)
  • 12 тур: Динамо – Ингулец (г. Киев)
  • 13 тур: Динамо – Полесье (г. Киев)

Более того, следующие пять "номерных" туров команда Александра Шовковского также проведет в Киеве или области:

  • 14 тур: Динамо – Черноморец (г. Киев)
  • 15 тур: Колос – Динамо (Киевская обл)
  • 16 тур: Динамо – Александрия (г. Киев)
  • 17 тур: Динамо – Верес (г. Киев)
  • 18 тур: Динамо – Карпаты (г. Киев)

Но стоит отметить, что 4 декабря должен состояться перенесенный матч первого тура между Александрией и Динамо, который пройдет в Александрии. Эта встреча будет сыграна между 15-м и 16-м турами УПЛ.

На ISPORT можно ознакомиться с турнирной таблицей чемпионата Украины по футболу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

УПЛ: победы Шахтера и Динамо над претендентами в еврокубки УПЛ: победы Шахтера и Динамо над претендентами в еврокубки
Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций Буяльский не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах Лиги наций
"Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций "Есть повреждение": Капитан Динамо рискует пропустить матчи сборной Украины в Лиге наций
Динамо в большинстве, но не очень уверенно обыграло Полесье Динамо в большинстве, но не очень уверенно обыграло Полесье
Помочь журналистам

Видео

Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя
Чухаджян второй раз уступил Эннису в титульном реванше с нокдауном: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют в гостях с Грузией в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Франция - Израиль и другие матчи Лиги наций
просмотров

Последние новости

Европа16:14
Клаудио Раньери – новый главный тренер Довбика в Роме
Европа15:57
Иньеста стал владельцем футбольного клуба
Теннис15:27
Двухразовый обладатель Золотой бутсы проиграл свой первый матч в профессиональном теннисе
Европа14:51
Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2024/25: Ливерпуль обошел фаворитов
Бокс14:50
Фьюри начал тренировочный лагерь к реваншу с Усиком
14:18
Экстра-лига по футзалу: Aurora - Сокол, ХИТ - Sky Up, МСК Харьков - Энергия
Украина14:13
Динамо все матчи с 4-го по 18-й туры проведет в Киеве или области
Лига наций14:02
Грузия - Украина: прогноз на матч Лиги наций
Бокс13:56
Богачук оценил бой с Мадримовим, назвав его главный недостаток
Украина13:45
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия совместно лидируют, ЛНЗ приблизился к ТОП-5
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK