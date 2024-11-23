"Встретились с голливудскими кинопродюсерами": в Шахтере анонсировали новый проект

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин раскрыл планы донецкой команды.

Функционер сообщил о встрече с кинопродюсерами по работе над новым проектом.

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"Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Начинаем работу над новым проектом!", - написал Палкин.

В 2023 году вышел документальный сериал о Шахтере - Football must go on. В мае текущего года сериал победил в номинации "Документальный сериал" и получил премию Sports Emmy Awards.

Напомним, Неймар купил пентхаус за 54,5 млн долларов.

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