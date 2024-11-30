Девушка Трубина снялась в откровенной фотосессии

Марина Галаган, возлюбленная голкипера сборной Украины и Бенфики Анатолия Трубина, опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка приняла участие в новой фотосессии.

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Марина предстала в откровенном образе, оголив сво тело.

В текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 16 матчей, в которых пропустил 14 голов и провел шесть сухих игр.

Напомним, Ванда Нара зажгла сеть пикантными фото - она показала грудь.

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